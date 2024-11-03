Ünye ve Hakkarigücüspor 2-2 Berabere

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Ünye Kadın Spor Kulübü ile Hakkarigücüspor 2-2 berabere kaldı.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Hakkarigücüspor'un kazandığı penaltıyı Elizabeth 30. dakikada gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda Ünye Kadın Futbol Kulübü futbolcusu Busirat Lawal 64. dakikada skoru eşitleyen golü attı. 86. dakikada Elizabeth takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak Hakkarigücüspor'u maçta 2-1 öne geçirdi.
Ünye ekibi 90+5'te Princess Owusu'nun kafa vuruşu sonrası maçın skorunu belirleyen golü attı ve maç 2-2"lik skorla sonuçlandı.
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