UNYT Mezunları Eğitimi Değerli Buluyor

Arnavutluk'ta faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Tiran New York Üniversitesi (UNYT) mezunları, üniversitede geçirdikleri eğitim yıllarını "değerli" olarak niteliyor.

TMV, kuruluşunun 9. yılında, 6 kıtada 55 ülkede anaokulundan liseye kadar 70 bini aşkın öğrenciye örgün ve yaygın eğitim hizmetleri ile barınma imkanları sağlayan köklü bir kurum haline gelirken Arnavutluk'un başkenti Tiran ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te üniversite eğitimi de sunuyor.

Tiran'daki UNYT mezunları, aldıkları eğitimin gelecekleri için iyi bir yatırım olduğunu belirtirken eğitim süreçlerini "değerli" buluyor.

UNYT'nin bu yılki mezunlarından Fabjola Musta, Marjo Çeço ve Sabrina Bellsiku, üniversitedeki deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

İşletme Yönetimi bölümünden mezun Musta, UNYT'de okumanın çok değerli bir deneyim olduğunu ifade ederek üniversite yıllarının hem akademik hem de bireysel gelişiminde önemli bir yer tutacağını kaydetti.

Musta, "Bu üniversitenin bir parçası olmak ve tüm zamanımı üniversitenin personeliyle ve akademik kadrosuyla paylaşmak benim için büyük bir mutluluktu. Gerçekten çok değerli bir deneyimdi. Bu üniversitede en çok takdir ettiğim şey ise her şeyden önce, akademisyenlerin bize gösterdiği yakınlıktı." diye konuştu.

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan Çeço da UNYT'nin Arnavutluk'taki en iyi üniversitelerden biri olduğunu belirterek "Elbette New York Üniversitesinden başka seçeneğim yoktu çünkü iş piyasası için en iyi programları ve hazırlığı sunuyordu. Unutulmaz bir deneyimdi. Akademik kadro, her durumda öğrencilerin yanında olarak en büyük takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Çeço, tüm lise mezunlarına UNYT'yi önererek "Buradaki eğitimin geleceğim için yaptığım güvenli bir yatırım olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Tiran New York Üniversitesindeki deneyimim harikaydı"

Psikoloji bölümü mezunu Bellsiku ise UNYT'de eğitim almanın, hayatında yaptığı en iyi tercih olduğunu vurgulayarak "Tiran New York Üniversitesindeki deneyimim harikaydı, hayatımda yaptığım en iyi seçimlerden biri oldu. Üniversite çok kaliteli, sunduğu çift diploma imkanı ve ülkenizi terk etmeden yabancı dilde eğitim alma fırsatıyla daha iyisi olamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Arnavutluk'ta 2002'de kurulan ilk özel üniversite olan UNYT, 2018 yılından bu yana TMV bünyesinde eğitim veriyor.

Lisans programları İngilizce olarak yürütülen üniversite, Arnavutluk'ta, ABD'deki devlet üniversitesi Empire State College ile işbirliği yaparak lisans programları için çift diploma sunan tek eğitim kurumu olarak öne çıkıyor.

UNYT, Ekonomi ve İşletme Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile Hukuk ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere üç fakültenin yanı sıra Avrupa ve Balkan Çalışmaları Enstitüsünü de barındırıyor.

UNYT'de, 38 farklı milletten 1200 öğrenciye eğitim veriliyor.