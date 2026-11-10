Uraloğlu COP31'de SAF Yol Haritası'nı tanıttı, üretim merkezi hedefini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmeyi, ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'deki Bilim ve Teknoloji Hub'ındaki Ulaşım- Enerji Alanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Standı'nı ziyaret etti, Boeing ve THY ile Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları İmza Töreni'ne katıldı.

Türkiye olarak, "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda, ulaştırmanın bütün modlarında yeşil dönüşümü kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Demir yollarımızda elektrifikasyonu ve yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırırken kara yolunda elektrikli araçları, havacılıkta ise yeni nesil uçak teknolojilerini, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilir havacılık yakıtlarını önceliklendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki her ulaştırma modunun enerji dönüşümü farklı çözümler gerektiriyor." diye konuştu.

Uraloğlu, havacılığın ülkeleri ve ekonomileri birbirine bağlayan, turizmi ve ekonomik kalkınmayı destekleyen stratejik bir sektör olduğuna dikkati çekerek, Türkiye olarak güçlü havalimanı altyapısı ve gelişmiş hava bağlantılarıyla küresel havacılık sisteminin önemli merkezlerinden biri konumunda olduklarını kaydetti.

Havacılığın geleceğinin yalnızca kapasite artışıyla değil, bu büyümenin çevresel açıdan sürdürülebilir kılınmasıyla şekilleneceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu noktada sürdürülebilir havacılık yakıtları, mevcut uçak teknolojileriyle uyumlu kullanım imkanı sunarken yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasına önemli katkı sağlayabilecek çözümlerden biridir. Uluslararası düzenlemeler de bu dönüşümü hızlandırmaktadır. Avrupa Birliği, 2025 yılında başlattığı uygulamayla havacılık yakıtlarında asgari SAF payını kademeli olarak artırmayı ve 2050 yılında yüzde 70'e ulaştırmayı hedeflemektedir. Türkiye olarak biz de Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı Talimatı'nı yürürlüğe koyarak ulusal düzenleyici çerçevemizi oluşturduk. Ancak hedefimiz, sürdürülebilir havacılık yakıtlarını yalnızca kullanan değil, bu yakıtları geliştiren, üreten ve dünyaya sunan bir Türkiye'dir. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Türkiye SAF Yol Haritası'nı, bu hedefler doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz."

Bakan Uraloğlu, SAF'ı yalnızca emisyon azaltımına yönelik bir araç olarak değil, enerji arz güvenliğini güçlendirecek, sanayi için yeni üretim alanları oluşturacak ve teknolojik kapasiteyi geliştirecek stratejik bir fırsat olarak gördüklerini anlattı.

Ortaya konulan ortak iradenin önemine işaret eden Uraloğlu, "Türkiye'nin güçlü havacılık altyapısı, sanayi kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla bu fırsatı değerlendirmeyi, ülkemizi sürdürülebilir havacılık yakıtları alanında önemli bir üretim ve teknoloji merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni

Bakan Uraloğlu, daha sonra aynı alanda düzenlenen "Yeşil Lojistik Belgesi Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, yeşilin sadece bir renk değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve gelecek vizyonu haline geldiğini söyledi.

İklim değişikliğinin enerji üretiminden tarıma, kentleşmeden ulaşım ve lojistik altyapısına kadar geniş bir alanda köklü dönüşüm gerektiren küresel bir gerçeklik haline geldiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Taşımacılık faaliyetlerinin sera gazı emisyonları içindeki payı da bu dönüşümün en kritik alanlarından birini oluşturmaktadır. Türkiye'de ulaşım sektörü, yüzde 17,6'lık pay ile sera gazı emisyonları içinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu tablo, altyapı yatırımlarımız ile lojistik faaliyetlerini birlikte ele almayı zorunlu kılmaktadır. Son 24 yılda ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımların günümüzdeki değeri 355 milyar dolara ulaşmıştır."

Uraloğlu, bu yatırımları yalnızca fiziki bağlantıları sağlamak için değil, aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla da hayata geçirdiklerine dikkati çekti.

Kurumsal karbon ayak izi hesabını Türkiye'de ilk gerçekleştiren bakanlık olmanın sorumluluğuyla, "Türkiye'nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası"nı tüm modları kapsayacak şekilde yürüttüklerinin altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'ni limanlarımızdan lojistik merkezlerimize kadar standart hale getiriyoruz. Bölünmüş yol seferberliğiyle 6 bin 101 kilometre olan ağımızı 30 bin 292 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3 bin 848 kilometreye yükselttik. Bugün bölünmüş yollarımız toplam yol ağımızın yüzde 44'ünü oluşturuyor ve bu sayede vatandaşlarımız yıllık 807 milyon saat zaman ve 2 milyar 640 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda yaklaşık 6,6 milyon ton karbon emisyonunun atmosfere salınmasını da önlemiş oluyoruz. Demir yolu ve intermodal taşımacılığı güçlendirmek de bu dönüşümün en kritik ayaklarından birini oluşturuyor. Liman bağlantılı iltisak hatlarını ve lojistik merkezlerimizi güçlendirerek, kara yolu ağırlıklı taşımacılıktan demir yolu ve deniz yolu ile entegre sistemlere geçişi hızlandırıyoruz. 14 bin 272 kilometre olan ulusal demir yolu ağımızın 2028 yılında yaklaşık 17 bin kilometreye, 2053 yılında ise 28 bin 590 kilometreye ulaşmasını planlıyoruz."

Konuşmaların ardından Uraloğlu, Yeşil Lojistik Uygulama Ödülünü, Alışan Lojistik AŞ'nin, Demiryolu Taşımacılığı Başarı Ödülünü, Greenlog İntermodal Lojistik Hizmetleri AŞ'nin, Denizyolu Taşımacılığı Başarı Ödülünü, T.G.L. Tet Global Lojistik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Entegre Taşımacılık Başarı Ödülünü ise Mars Logistics Transport ve Lojistik AŞ'nin aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Uraloğlu, ödülleri sahiplerine verdi.