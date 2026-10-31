Uraloğlu Erzurum\'da Dallıkavak Tüneli\'ni açtı, yıllık 103,7 milyon lira tasarruf var

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ile Dadaşkent-Yıldızkent Kavşağı'nın açılışını yaptı. Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüklerini belirterek, "Bu sayede, zamandan 76,7 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız" dedi.

Erzurum-Rize arasında ulaşımı rahatlatacak Dallıkavak Tüneli ile Dadaşkent-Yıldızkent Kavşağı'nın açılışı için tören düzenlendi. Dallıkavak tüneli girişinde düzenlenen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum ve Rize valileri ile milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN İNŞA ETTİK'

Zaman zaman yağmur altında gerçekleşen törende konuşan Bakan Uraloğlu, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarının sanayi, tarım ve turizm faaliyetlerinin ekonomik büyümeye katkısını artıran temel bir unsur olduğunu söyledi. Son 24 yılda bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini belirten Uraloğlu, "Kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik ve cennet vatanımızın dört bir yanını yüksek standartlı yollarla donattık. Bölünmüş yol ağımız 24 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda ve sadece 6 ilimizi birbirine bağlıyordu. Bugün toplam 30 bin 278 kilometreye ulaşarak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Zorlu coğrafyalarda, yüksek dağları ve derin vadileri aşarak, doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle güvenli ve konforlu ulaşım sağladık. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 837 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 898 kilometreye yükselttik. Yani 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından sonra biz bunu yaklaşık 17 kat arttırarak 898 kilometreye çıkardık. Burada dile kolay Erzurum Yakutiye Medresesi'nden başlayıp Ankara'ya ulaşan bir uzunluktan bahsediyoruz. ve bu tüneller sadece dağları delen yollar değil, üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarlarıdır" diye konuştu.

Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksı üzerinde inşa edilen Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarını hizmete sunmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu, 24 yılda Erzurum'un ulaşım ve iletişim altyapısına 168 milyar 443 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. 2002'de 49 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 629 kilometreye, 40 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 633 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, 2018'de Erzurum ve Rize'nin yıllarca beklediği Ovit Tüneli'ni, 2021'de Pirinkayalar Tüneli'ni de açtıklarını hatırlattı.

'KIŞI BAŞKA BİR DİLDE KONUŞUR'

Erzurum-Rize Yolu ile Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesi, Kuzey-Güney koridorunda bulunan, Doğu Karadeniz'i, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan en önemli akslardan birisi olduğunu kaydeden Uraloğlu, şunları söyledi:

"2018 yılında hizmete açtığımız Ovit Tüneli ile yapım çalışmaları süren Kırık Tüneli'nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki bu proje, ülke ekonomisi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle Dallıkavak Tüneli, bu kadim şehrin, bölgesel ve uluslararası ticaretin nabzının daha güçlü atmasını sağlayan hayati bir bağlantıdır. Bilindiği üzere Dallıkavak'a çıktığınızda Erzurum'un kışı size başka bir dil konuşur. 2 bin 349 metre rakımdaki bu geçitte esen o sert ve keskin rüzgar, karı savurur, tipi olur. Şehir merkezinde termometreler eksi 30 dereceleri gösterirken, bu zirvede ayaz çok daha acımasızdır. Sekiz keskin virajı ve dik eğimiyle her dönüş, sürücüler için ayrı bir sınavdır. Erzurum'un meşhur kışı elbet güzeldir ama ulaşım için kusursuz bir altyapı ve organizasyon ister. İşte biz ilk etapta Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının toplam 9 kilometrelik kesimini tamamlayıp hizmete sunarak bu beyaz kuşatmanın karşısına dikildik. 3 bin 105 metre uzunluğunda çift tüplü yani 6 bin 210 metre tek tüp uzunluğunda inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarıyla, o yüksek geçidi ve sekiz keskin virajı tarihe gömdük. Güzergahı 190 metre daha alçak bir kota indirdik; artık karın ve buzun en yoğun olduğu tepeyi değil, daha korunaklı bir hattı kullanıyoruz. Tipinin, buzlanmanın ve çetin rüzgarların yerini, tünelimizin sunduğu aydınlık, kuru ve güvenli geçişle doldurduk Artık Dadaş kardeşlerimiz de uzun yol şoförlerimiz de Dallıkavak Geçidi'ni korku ve tedirginlik duymadan, konfor ve güven içinde geçecek."

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'YU LİMANLARA BAĞLAYACAK

Proje sayesinde mevcut güzergahı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüklerini kaydeden Uraloğlu, "Bu sayede, zamandan 76,7 milyon lira, akaryakıttan 27 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını yıllık 1334 ton azaltarak Erzurum'un güzel doğasını koruyacağız. Erzurum-Rize Yolu'nda Kırık Tüneli'ni de bitirdiğimizde mevcut 248 kilometrelik güzergahı 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indirecek; bölünmüş yol standardında kesintisiz bir koridora dönüştürmüş olacağız. Böylece Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden başlayıp Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksının standardını yükselterek, Doğu Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, limanları iç bölgelere, üretim merkezlerini ihracat kapılarına daha hızlı ve güvenli bağlayacaktır" diye konuştu.

'44 BİN ARAÇ GEÇİYOR'

Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nın da Erzurum'un hızla büyüyen ulaşım ağının kritik bir noktası olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Her gün ortalama 44 bin aracın geçtiği, Şehir Hastanesi, İl Afet Merkezi ve okulların bulunduğu bu kavşak, transit yük ve yolcu taşımacılığının da kesişim noktasındadır. Mevcut dönel kavşağın yerini alan yeni nesil akıllı kavşakla bekleme süresini 70 saniyeden 20 saniyeye, kuyruklanma boyunu 259 metreden 66 metreye düşürdük. Tam adaptif sinyalizasyonla sabah ve akşam pik saatlerdeki yoğunluğu azalttık, güvenli ve akıcı ulaşım sağladık" dedi.

Erzurum'u hızlı tren ile tanıştıracak 379 kilometre uzunluğundaki Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı etüt proje çalışmalarımız devam ettiği bilgisini veren Uraloğlu, bu projeyi hayata geçirinceye kadar mevcut demir yolunu iyileştireceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, konuşmasının ardından Dallıkavak Tüneli'nin açılış kurdelesini kesti. Uraloğlu, kullandığı araçla tüneli geçti.