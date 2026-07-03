Uraloğlu\'ndan Türkiye\'nin Ulaşım Vizyonu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi, Türk Boğazları'nın tek hakimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye, Uluslararası Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkasıdır." dedi.

Bakan Uraloğlu, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda kentteki sivil toplum kuruluşları (STK) ve meslek odalarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde konuşan Uraloğlu, Trakya'nın lokomotif şehri, ayçiçeği tarlaları, bereketli ovaları, köklü tarihi ve stratejik limanlarıyla Türkiye'nin üretim ve ihracat üssü Tekirdağ'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Uraloğlu, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla gerçekleştirilen istişare toplantılarının önemine işaret ederek, bu buluşmaların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ortak hedeflerin değerlendirilmesine katkı sağladığını belirtti.

Ulaşım altyapısının ekonomik faaliyetler açısından önem taşıdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Ticaret olmadan üretim güçlenmez. Üretim güçlenmeden de kalkınma sürdürülebilir hale gelemez. Yollar, demir yolu hatları, limanlar, havaalanları ve lojistik merkezler ekonominin ana damarlarıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, ulaştırma projelerinin sadece fiziki yatırımlar değil, aynı zamanda üretimi, ihracatı, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve ülkeler arası işbirliğini destekleyen stratejik adımlar olduğunu vurguladı.

Ulaşım altyapısını geliştirirken mevcut uluslararası ulaştırma koridorlarını güçlendirmeye devam ettiklerini, bunun yanında alternatif ulaşım rotalarının oluşturulmasına da önem verdiklerini anlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle ulaşım altyapımızı geliştirip mevcut uluslararası koridorları güçlendirirken artık alternatif rotalar oluşturmanın öneminin de farkındayız. Tarihi İpek Yolu'nun devamı niteliğindeki Orta Koridor'un kilit ülkesi, Türk Boğazları'nın tek hakimi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin ana aktörü olarak Türkiye, Uluslararası Kuzey - Güney ve Doğu - Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkasıdır. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette 'Türkiyesiz koridor' düşünülemeyeceğini her fırsatta kanıtlamaktadır."

Uraloğlu, Asya'dan Avrupa'ya uzanan en önemli güzergahlardan biri olan Orta Koridor'u yüksek kapasiteli, güvenilir, dijital, çevreci ve rekabetçi bir ticaret omurgasına dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.

Türkiye'nin yatırımlarla taşıma kapasitesinin güçlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Marmaray, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü demir yolu geçişi ve ülkemizde devam eden diğer demir yolu yatırımlarıyla bu koridorun taşıma kapasitesini güçlendiriyoruz. Yakın bir zaman önce de Orta Koridor'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçtik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yakın bir zaman önce de Orta Koridor'da Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yeni bir aşamaya geçildiğini kaydetti.

Halkalı - Kapıkule demir yolu hattının Trakya için çok önemli olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu hattımız, Türkiye'yi Avrupa demiryolu ağına yüksek standartlarda bağlayan, Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan en kritik kapısıdır. Bakü-Tiflis-Kars ile başlayan, Marmaray ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkasıdır. Yine Faw Limanı'ndan başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak proje aşamasındaki Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer almaktadır. Yani bu proje sadece demir yolu hattı değildir, Türkiye'yi Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ekseninde küresel lojistiğin merkez ülkesi yapacak stratejik bir vizyonun en somut eserlerinden biridir."

Uraloğlu, Tekirdağ'ı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile İpek Demiryolu güzergahının önemli merkezlerinden biri haline getirdiklerini, projenin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hattında test sürüşlerine başlandığını, test sürüşlerinin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattın bu kesimini bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedeflediklerini aktardı.

Ispartakule - Halkalı kesimindeki çalışmaların da sürdüğünü anlatan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresinin ise 8,5 saatten 3,5 saate düşeceğini, yıllık yük kapasitesinin 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacağını ifade etti.

Uraloğlu, Trakya'nın Avrupa - Asya demir yolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline geleceğini dile getirdi.

"Son 24 yılda 123,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik"

Tekirdağ'ın ulaşım altyapısının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Son 24 yılda 123,2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bildiğiniz üzere Tekirdağ'ımız için çok önemli bir proje olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara - Çanakkale Otoyolunun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı - Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Otoyolumuzu tamamladığımız da mevcut haliyle 132 kilometre uzunluğunda hizmet veren İstanbul - Tekirdağ arası yol 18 kilometre kısalarak 114 kilometreye, yine devlet yolu ile 334 kilometre kat edilerek geçilen İstanbul - Çanakkale arası ise otoyol üzerinden 280 kilometreye inecek. İstanbul - Tekirdağ arası ulaşım 1 saatin altına, İstanbul - Çanakkale arası ulaşım süresi ise 3,5 saaten 2 saate düşecek. Daha da önemlisi Kınalı - Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringinin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasında kesintisiz otoyol bağlantısı sağlanacak."

Velimeşe'deki hemzemin geçidin kapatılmasıyla oluşan ulaşım sorununu da değerlendirdiklerini belirten Uraloğlu, valilik koordinasyonunda gerekli işbirliğinin sağlanacağını, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan kavşağın yapımını ise Karayolları Genel Müdürlüğünün üstleneceğini sözlerine ekledi.