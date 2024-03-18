Ürdün\'de Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliği düzenlendi

Ürdün'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlik, başkent Amman'a 30 kilometre uzaklıktaki Salt kentinde bulunan Türk Şehitliği Anıtında gerçekleşti.
Etkinliğe, Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Askeri Ataşe Albay Cem Türker, elçilik çalışanları ile bazı büyükelçi ve diplomatlar katıldı.
Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Ürdün Kraliyet Marşı okundu. Ardından konuklar ve diplomatlar Türk Şehitliği Anıtına çelenk bıraktı.
Etkinlik kapsamında konuşma yapan Büyükelçi Ozan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da, vatanı ve milleti için canını feda eden, ne zaman ve nerede şehitlik mertebesini tattıklarına bakılmaksızın çeşitli ülkelerde şehit düşen tüm yoldaşlarımızı anmak için bir araya geldik." dedi.
Ozan, vatanı ve şehitlerin kanları üstüne kurulan devleti korumanın görevleri olduğunu, Türkiye'de ve tüm dünyada olduğu gibi Ürdün'de de bu sorumluluk bilinciyle çalıştıklarını kaydetti.
Ozan, "Çanakkale'nin ve vatanın önde gelenlerine, aziz hatıralarına ve vatanın tüm kahramanlarına, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.
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