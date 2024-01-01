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Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da, ABD Büyükelçiliği'ne yakın bir cami önünde gerçekleştirilen gösteride, Gazze'deki İsrail saldırılarına tepki gösterildi ve ABD'nin İsrail yanlısı tutumuna karşı sloganlar atıldı.

Ürdün\'ün başkenti Amman\'da Gazze\'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
01.01.2024 - 15:21,
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Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Başkent Amman'daki gösteri, ABD Büyükelçiliği'ne 3 kilometre kadar uzaklıktaki Suveyfiye semtindeki İbadu'r Rahman Cami önünde gerçekleştirildi.

Göstericiler, Gazze'de 21 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarına tepki gösterdi.

ABD'nin, Gazze saldırılarındaki İsrail yanlısı tutumuna da tepki gösteren göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı - Son Dakika
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