15:29 •
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi•
Ürdün'ün başkenti Amman'da Gazze'ye ve Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.
Başkent Amman'daki gösteri, ABD Büyükelçiliği'ne 3 kilometre kadar uzaklıktaki Suveyfiye semtindeki İbadu'r Rahman Cami önünde gerçekleştirildi.
Göstericiler, Gazze'de 21 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail saldırılarına tepki gösterdi.
ABD'nin, Gazze saldırılarındaki İsrail yanlısı tutumuna da tepki gösteren göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı.
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