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Ürdün'de Göstericiler Gazze Şeridi'nde Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Ürdün'de Göstericiler Gazze Şeridi'nde Ateşkes Çağrısı Yaptı

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce gösterici, ABD Büyükelçiliği yakınlarında toplanarak Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu. Göstericiler, Filistinlilerle dayanışma ve desteklerini ifade etmek için pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Ayrıca, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması çağrısında bulunuldu. Protesto, Ürdün'deki çeşitli sendika, partiler ve aşiretler tarafından organize edildi.

Ürdün\'de Göstericiler Gazze Şeridi\'nde Ateşkes Çağrısı Yaptı
20.01.2024 - 14:57,
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Protestolardan çeşitli görüntüler

Ürdün'de yüzlerce gösterici Cuma günü başkent Amman'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında sokaklara dökülerek Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Direnişin 100 günü" sloganı altında Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma ve desteklerini ifade etmek için pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Protestocular ayrıca Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

Protesto Ürdün'deki çeşitli sendika, partiler ve aşiretler tarafından organize edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Ürdün'de Göstericiler Gazze Şeridi'nde Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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