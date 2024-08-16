Ürdün'de İsrail saldırılarına destek yürüyüşü - Son Dakika
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Ürdün'de İsrail saldırılarına destek yürüyüşü

Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi ve Filistin direnişine yönelik saldırılarına destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

16.08.2024 18:17
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Ürdün'de yüzlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 40 binden fazla kişiyi öldürdüğü Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ulusal Direnişi Destekleme Forumu'nun çağrısıyla başkent Amman'daki Hüseyni Camisi önünde bir araya gelen yüzlerce kişi, camiden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Nahil Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, "Esirlerimiz zafer ve kurtuluş yolundaki kararlılığın simgeleridir" ve "Esirlerimiz yolculuğumuzun gökyüzündeki yıldızlarıdır" yazılı pankartlar açtı.

Hamas'a üye olduğu suçlamasıyla kardeşinin düğününe giderken El Halil'de tutuklanan ve İsrail hapishanelerinde 2011-2015 arası tutuklu kalan Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Hamza ed-Debbas da gösteri sırasında AA muhabirine konuştu.

İsrail hapishanelerindeki şartların oldukça ağır olduğuna dikkati çeken Debbas, "Bugün buraya işgal (İsrail) hapishanelerinde korkunç acılar çeken binlerce esir kardeşimizin sesini tüm dünyaya duyurmak için geldik." dedi.

Debbas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların her gün sistematik işkencelere maruz kaldığını dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinlinin öldüğünü, 92 bin 401 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün'de İsrail saldırılarına destek yürüyüşü - Son Dakika

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