Ürdün'de Patlayıcı Cisim Yaralanmalara Neden Oldu

(ANKARA) – İran ile İsrail'in arasındaki iki ülkeden biri olan Ürdün'de gökyüzünden düşen patlayıcı bir cisim sonucu iki kişinin yaralandığı duyuruldu.

Devlet televizyonu Al-Mamlaka'nın haberinde, ülkenin kuzeyindeki İrbid kentinde patlayıcı bir cismin düştüğü binadaki iki sivilin yaralandığı bildirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, dün yaptığı açıklamada ülke hava sahasının ihlaline hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Aynı gün Ürdün Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri, ülke hava sahasına giren birçok füze ve İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

İsrail, dün İran'ın nükleer programını ve üst düzey askeri liderlerini hedef alan saldırılar düzenlemiş, İran ise İsrail'e misilleme saldırılarında bulunmuştu.

Ürdün, İsrail'in ilk saldırısının ardından dün sabah hava sahasını geçici olarak kapatmıştı. Ancak sivil havacılık düzenleme kurumu bu sabah itibarıyla uçuşların yeniden başladığını duyurdu.