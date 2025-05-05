Ürdün'de Sel: Belçika Vatandaşı Anne ve Oğul Bulundu

Ürdün'de şiddetli yağışların neden olduğu selde kaybolan Belçika vatandaşı, bir kadın ve oğlunun cesetlerinin bulunduğu bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin, ülkenin güneyinde dün etkili olan sağanak nedeniyle turist olarak ülkeye gelen ve sele kapılan Belçika vatandaşı bir kadın ve oğlunun cesetlerine ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bilgisi verildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, güneydeki Maan iline bağlı Şubek bölgesinde bir grup turistin selde mahsur kaldığı, 14'ünün sağ salim tahliye edildiği, Belçika vatandaşı 2 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü duyurulmuştu.

Olumsuz hava dalgası, Ürdün'ün güney ve doğu bölgeleri ile bölgedeki diğer Arap ülkelerini bir süredir etkisi altına almıştı.

Geçen hafta Filistin, Ürdün, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'da da kum fırtınası sebebiyle uyarılar yapılmıştı.