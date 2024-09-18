Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti - Son Dakika
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Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti

Cafer Hassan, Kral 2. Abdullah önünde yeni kabinesiyle yemin ederek göreve başladı.

18.09.2024 15:18
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Ürdün'de 10 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Cafer Hassan kabinesiyle birlikte Kral 2. Abdullah'ın önünde yemin etti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Kral 2. Abdullah'ın önünde yapılan yeminin ardından Hassan liderliğindeki yeni hükümet göreve başladı.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Başbakan Hassan'ın aynı zamanda kabinede Savunma Bakanlığının da başında olacağı kaydedildi. Yeni kabine listesinde, başbakanla birlikte 32 bakanın adı yer aldı.

Kral 2. Abdullah döneminin 14. Başbakanı olan Hassan'ın kabinesinde eski hükümetten Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi dahil 14 bakan koltuğunu korudu.

Hassan, daha önce Ürdün Kraliyet Divanı Müdürü görevini yürütüyordu.

Ürdün'de 10 Eylül'de yapılan seçimlerde ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 138 sandalye için yarışmıştı.

Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

Kaynak: AA

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