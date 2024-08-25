Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi'nde Türk Köşesi ve Çok Amaçlı Salon Açıldı

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Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentinde bulunan Yermuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Çok Amaçlı Salon ve Türk Köşesinin açılışı gerçekleştirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından kurulan Çok Amaçlı Salon ile Türk Köşesi'nin açılışına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Amman Eğitim Müşaviri Hasan Kaleli, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Yermuk Üniversitesi Rektörü Prof. İslam Messad ve üniversite yönetimi ile öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Üniversite Rektörü İslam Messad söz konusu projenin, üniversitenin, Ürdün içindeki ve dışındaki üniversiteler, kurumlar ve büyükelçiliklerle ortaklıklar kurma ve ilişkileri geliştirme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Ozan ise Türkiye ile Ürdün arasında eğitim alanındaki işbirliğini artırmayı istediklerini ve bu alanda da çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ozan, Çok Amaçlı Salon ile Türk Köşesi'nin Yermuk Üniversitesi'yle olan seçkin ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

Türk kültürüne, tarihine ve diline ilişkin araştırmalar yapmak isteyen akademisyenlerin kullanımı için kurulan salonun ayrıca seminer, sanat atölyeleri, söyleşi, sinema gösterimi gibi kültürel faaliyetlere de ev sahipliği yapması hedefleniyor.

Çok Amaçlı Salon'a akıllı tahta, bilgisayar, kütüphane ve eğitim donanımı desteği verilirken, Türk Köşesindeki kütüphaneye 2 bine yakın Türkçe kitap temin edildi.