Ürdün'den Filistin'e Destek Vurgusu - Son Dakika
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Ürdün'den Filistin'e Destek Vurgusu

Ürdün Başbakanı Hasan, Filistin'in bağımsızlık haklarını destekleme kararlılığını yineledi.

12.05.2025 14:29
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AMMAN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin önlenmesinin, en önemli ulusal öncelikleri olmaya devam ettiğini yineledi.

Hasan, pazar günü Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş Şeyh ile Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirdiği görüşmede, meşru haklarının güvence altına alınmasına yönelik Filistin halkına verdikleri destek konusundaki sarsılmaz kararlılığı vurguladı.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra'nın bildirdiğine göre Hasan, söz konusu hakların başında uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda 1967 öncesi sınırlara dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının geldiğini söyledi.

Hasan ayrıca Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, insani yardımların derhal başlaması ve kesintisiz akışının sağlanması ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması için Kral 2. Abdullah'ın öncülüğünde devam eden siyasi ve diplomatik çabaların da altını çizdi.

Eş Şeyh ise Ürdün'ün Filistin davasına verdiği istikrarlı destekten övgüyle bahsederek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sona erdirme çabaları ve Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırılmasındaki öncü rolü için Filistin liderliği ve halkı adına Ürdün'e teşekkür etti.

Eş Şeyh, felaket düzeyinde koşulların yaşandığı Gazze'ye insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması için uluslararası baskının acilen yoğunlaştırılması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün'den Filistin'e Destek Vurgusu - Son Dakika

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