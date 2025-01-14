Ürdün'den Gazze'ye Büyük Yardım Konvoyu

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Ürdün, İsrail'in 466 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne 120 tırdan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Haşimi Hayır Kurumunun Zerka kentindeki depolarını ziyaret ederek, Gazze'ye gönderilecek konvoyun hazırlıklarını yerinde inceledi.

Şimdiye kadar gönderilen "en büyük yardım konvoyunun" hazırlandığı belirtilen açıklamada, konvoyun gıda, yardım malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarla dolu 120 tırdan oluştuğu ve İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana sevk edilen 140'ıncı konvoy olduğu ifade edildi.

Konvoy, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Gazze'ye doğru yola çıktı.