Ürdün'den Gazze'ye İnsani Yardım Konvoyları

AMMAN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, Gazze Şeridi'ne yeniden insani yardım konvoyları göndermeye başladı.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin el-Şibli, çarşamba günü Xinhua'ya verdiği demeçte operasyonun, Ürdün'ün kuşatma altındaki Gazze'de yaşanan insani krizi hafifletme çabaları kapsamında Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Dünya Gıda Programı ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

Şibli, genellikle un ve temel gıda maddesi taşıyan 40 tırlık yardım konvoyunun Ürdün Acil Durum Koridoru üzerinden Gazze'ye ulaştığını bildirdi.

Şibli, "Bu, mart ayı başında İsrail ile Gazze arasındaki ateşkesin sona ermesinden bu yana kuzey geçişinden gönderilmek üzere resmi olarak organize edilen ilk yardım konvoyu" dedi.

Çarşamba günü ulaştırılan yardımla Gazze'nin kuzeyinde en çok etkilenen ailelere ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Şibli, dağıtımın sahadaki yerel ortaklarla işbirliği içinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Gazze'de insani ihtiyaçların arttığına dikkat çeken Şibli, Ürdün'ün Filistin halkına destek olma kararlılığını bir kez daha vurguladı.