Ürdün'den İsrail'e Kudüs Tepkisi

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Ürdün, İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onaylamasına tepki gösterdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm önlemleri geçersizdir ve hukuki etkisi yoktur." denildi.

İsrail Meclisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te diplomatik temsilcilik açılmasını engelleyebileceği yasayı onaylaması kınanan açıklamada, "İsrail'in Kudüs'te devam eden tüm tarihi ve hukuki statüko ihlallerini durdurması, Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve Batı Şeria'da gerginliğin tırmandırılması gölgesinde yeni bir gerçeklik dayatma politikasına son vermesi gerektiği" vurgulandı.

Açıklamada, başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası topluma, İsrail'in "bu ihlallerini kınama ve durdurmaya yönelik açık bir tutum takınmaları" çağrısını yinelendi.

İsrail Meclisi, Tel Aviv yönetiminin işgali altındaki Kudüs'te, izin vermediği diplomatik temsilciliklerin açılmasını engelleyebileceği yasayı onaylamıştı.

İsrail Meclisinden yapılan açıklamada, parlamentodan geçen yasayla İsrail tarafından akredite edilmediği sürece yabancı ülkelerin Kudüs'te konsolosluk veya resmi temsilcilik açmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

İsrail'in Kudüs'te yabancı büyükelçiliklerin açılmasını teşvik etmek için çalışacağı da kaydedilmişti.

Kabul edilen yasa halihazırda Kudüs'te bulunan konsoloslukları etkilemeyecek.