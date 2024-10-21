Ürdün'den İsrail'e Sert Kınama

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AMMAN, 21 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Pazar günü erken saatlerde İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu baskının uluslararası hukukun, Kudüs'ün ve kentteki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosunun ve İsrail'in "işgalci güç" olarak yükümlülüklerinin apaçık ihlali olduğunu söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Süfyan el-Kudat, İsrail'in Kudüs'ün ve kentteki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statükosuna yönelik tüm devam eden ihlallerine son vermesi gerektiğini belirterek Mescid-i Aksa'ya yeni gerçekliklerin dayatılmasına son verilmesi çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının yanı sıra Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik gerginlik ve saldırıları tırmandırması konusunda ise Kudat, İsrail'in tek taraflı eylemlerinin, gerginliği daha da tırmandırarak tüm bölgeyi felakete sürükleme tehdidi taşıdığını kaydetti.

Sözcü, söz konusu ihlallerin kınanıp sonlandırılması ve Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması için "net ve kararlı" uluslararası duruşun sağlanması ve önlemlerin alınması çağrısı yaptı.

Kudat, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu ve Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'nın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Harem-i Şerif İşleri Dairesi aracılığıyla, caminin ve bahçelerinin tüm işlerinin yönetilmesinden sorumlu tek yasal merci olduğunu yineledi.