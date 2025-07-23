Ürdün'den İsrail'in İlhakına Sert Tepki

Ürdün, İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını destekleyen önergeyi onaylamasını "uluslararası hukukun açık ihlali ve iki devletli çözümün baltalanması" olarak niteleyerek sert şekilde kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Parlamentosu'nun işgal altındaki Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde İsrail egemenliğini destekleyen kararı en sert ifadelerle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada söz konusu adımın, "uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti hakkını ve iki devletli çözüm perspektifini doğrudan hedef aldığı" belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan el-Kudat, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ürdün, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da egemenlik kurma girişimlerini kesin bir şekilde reddediyor ve şiddetle kınıyor. İsrail'in bu bölgelerde herhangi bir egemenliği söz konusu değildir. Bu tür adımlar, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararı başta olmak üzere tüm ilgili kararları ihlal etmektedir."

El-Kudat ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği danışma görüşünü hatırlatarak, "İsrail işgalinin hukuka aykırı olduğunu, Batı Şeria'da inşa edilen yerleşimlerin ve ilhak adımlarının geçersizliğini" vurguladı.

Sözcü Kudat, İsrail'ni tek taraflı bu uygulamalarının bölgede barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma " Gazze'ye yönelik saldırıların ve Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışın derhal durdurulması" çağrısı yapıldı.

İsrail Meclisi, bugün düzenlenen oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oyladı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullandı.