Ürdün Dışişleri Bakanı, ABD\'li yetkiliyle Gazze savaşını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İsrail'in Gazze savaşının insani boyutunu ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi, Amman'ı ziyaret eden McGurk ile bir araya geldi.

İkili, "Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çabalarını ve savaşın devam etmesinin feci sonuçlarını" ele aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının acilen durması ve yeterli gelecek şekilde yardımların ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Safedi, Gazze'nin geleceğiyle ilgili herhangi bir yaklaşımın, "iki devletli çözüm planı çerçevesinde Gazze, Filistin topraklarının bir parçasıdır" ilkesiyle temellendirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'li yetkilinin ülkeye geliş zamanı ve ziyaret süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

ABD'nin The New York Times gazetesine göre, McGurk'un bölge ziyareti çerçevesinde Gazze'deki saldırıların durdurulması karşılığında Hamas tarafından alıkonulan daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasının görüşülmesi amaçlanıyor.