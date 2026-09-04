Ürdün Dışişleri Bakanı: İran'ın saldırıları misilleme değil, kasıtlı eylemler - Son Dakika
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Ürdün Dışişleri Bakanı: İran'ın saldırıları misilleme değil, kasıtlı eylemler

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avusturya'da yaptığı açıklamada İran'ın saldırılarını kınayarak bunların misilleme değil kasıtlı eylemler olduğunu belirtti. Safedi, gerilimin nedenlerinin ele alınması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün garanti edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İran'ın ülkesine düzenlediği saldırıların "misilleme olmadığını" söyledi.

Safedi, ziyarette bulunduğu Avusturya'da Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran ile yaşanan krize barışçıl çözüm bulma çabalarını desteklediğini ve gerilimin altında yatan tüm nedenlerin ele alınması gerektiğini belirtti.

Safedi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün garanti altına alınması, iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesi ve devletlerin içişlerine müdahale edilmemesinin sağlanması gerekliliğine dikkati çekti.

İran tarafından düzenlenen saldırıları kınayan Safedi, İran'ın saldırılarının misilleme değil, "kasıtlı eylemler" olduğunu ima etti.

Safedi, ABD'nin saldırısından yalnızca 2 saat sonra Ürdün ve diğer ülkelere saldırı düzenlemesinin "bir tepki olmadığını" savundu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Avusturya, Orta Doğu, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı: İran'ın saldırıları misilleme değil, kasıtlı eylemler - Son Dakika

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