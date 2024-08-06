Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD, Çin, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgesel gerilimi düşürme konularını görüştü.

06.08.2024 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD, Çin, Katar ve Mısırlı mevkidaşlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgesel gerilimi düşürme konularını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerinde "bölgedeki tehlikeli gerilimin düşürülmesi için atılması gereken adımlarını" ele alan Safedi ve Blinken, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve ABD Başkanı Joe Biden'ın da dünkü telefon görüşmelerinde "bölgenin kapsamlı bir savaşa sürüklenmemesi için sükunetin sağlanması gerektiğine" işaret ettiklerini hatırlattı.

Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların son bulması ve Filistin halkının yaşadığı felaketin sona ermesi gerektiğine vurgu yaparak, bölgesel ve uluslararası barışı tehdit eden gerilimin ilk adımı olarak Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkati çekti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Çinli mevkidaşı Vang'la görüşmesinde, "Bölgedeki tehlikeli gerilim, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden Gazze'ye yönelik saldırıları durmadığı sürece artmaya devam edecek." ifadesini kullandı ve Orta Doğu'daki gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşmemesi için Gazze'de sağlanacak ateşkesle gerilimin düşürülmesi gerektiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang, ülkesinin Filistin halkının haklarını desteklediğinin altını çizerek, iki devletli çözüm doğrultusunda bağımsız Filistin devletinin kurulmasına desteklerini yineledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Filistin'e olan destekleri ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadıkları için Vang'a teşekkür etti.

Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile de görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve bölgesel gerilimi düşürme çabalarını ele aldı.

Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları, bölgedeki tehlikeli gerilimden İsrail'i sorumlu tutarak, uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Katarlı mevkidaşı Al Sani ile de telefon görüşmesi yapan Safedi, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının yansımalarını ele aldı.

Safedi ve Al Sani, Gazze'de sağlanacak ateşkesin bölgesel gerilimi düşürmek için atılması gereken ilk adım olduğunu teyit etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 653 Filistinli öldü, 91 bin 535 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Mısır, Katar, Gazze, Ürdün, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 02:25:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement