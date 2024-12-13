Ürdün Dışişleri Bakanı\'ndan Suriye Görüşmeleri

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Fas, Umman, Bahreyn ve Cezayirli mevkidaşlarıyla Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki gelişmeler ve kapsayıcı bir siyasi geçiş sürecini destekleme çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Safedi, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zayyani ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile telefonda görüştü.

Safedi'nin mevkidaşlarıyla görüşmesi sırasında, Suriye'yi devlet kurumlarını yeniden inşa etme yoluna sokan ve ülkenin birliğini, bağımsızlığını, egemenliğini, güvenliğini ve vatandaşlarının haklarını garanti altına alan, Suriye yönetimindeki kapsayıcı bir siyasi geçişi desteklemek için yapılan çabalar ele alındı.

Bakan Safedi ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi, görüşmede ülkelerinin Suriye'nin birliğinin, egemenliğinin, güvenliğinin ve istikrarının yanında olduklarını vurguladı.

Safedi'nin Bahreynli mevkidaşı Zayyani ile görüşmesinde de "devlet kurumlarını Suriye halkının isteklerini karşılayacak ve tüm haklarını koruyacak şekilde yeniden inşa etmek için Suriyelilerin önderlik ettiği kapsamlı bir siyasi sürecin tamamlanması gerektiği kaydedildi.

Bakan Safedi'nin Cezayirli mevkidaşı Attaf ile görüşmesinde de Suriyelilerin liderliğinde "ülkeyi ve ülkenin birliğini ve egemenliğini koruyacak, halkının isteklerini karşılayacak ve tüm haklarını koruyacak bir geleceğe götürecek" kapsayıcı siyasi süreç aracılığıyla bu ülkenin halkını destekleme çabaları ele alındı.

Safadi ve Arap mevkidaşları, telefon görüşmesinde, İsrail'in Suriye topraklarını işgal etmesini kınayarak, bunun derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.