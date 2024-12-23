Ürdün Dışişleri Bakanı Şam\'da

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya geldiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor." denildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamada, Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ve Suriyeli yetkililerle bir dizi görüşmeler yapacağı belirtilmişti.