Ürdün Dışişleri Bakanı Washington'da

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin cuma günü Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelmesinin beklendiği bildirildi.

Axios internet sitesi, Safedi'nin cuma günü Washington'u ziyaret edeceğini yazdı.

Safedi'nin Washington ziyaretinde Rubio ve ABD yönetiminden yetkililerle bir araya geleceği belirtildi.

Görüşmelerde, Safedi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini içeren planından Ürdün'ün duyduğu endişeleri dile getirmesinin beklendiği ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın da "gelecek günlerde" Washington'u ziyaret edeceği kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 11 Şubat'ta Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceği bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı, bu ayın ortasında Orta Doğu turuna çıkacak

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da bu ayın ortasında Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Rubio'nun Orta Doğu turu kapsamında İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.