Ürdün, Gazze'ye 50 yardım tırı gönderdi

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Ürdün, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Dünya Gıda Programı işbirliğiyle 50 yardım tırı gönderildiğini duyurdu.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki mevcut durum göz önüne alındığında yardım sağlamaya devam etmenin öncelik olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Haşimi Hayır Kurumunun Dünya Gıda Programı işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne 50 tırdan oluşan yeni bir insani yardım konvoyu gönderdiği belirtildi.

Gıda ve sağlık paketleri, çadır, battaniye ve kıyafetlerden oluşan malzemelerin, Gazze Şeridi halkına bölgedeki ortak dernek ve kuruluşlar aracılığıyla ulaştırılacağı kaydedildi.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, ülkesinin, ulusal bir görev olarak gördüğü Gazze Şeridi'ndeki insanlara insani yardımları göndermekten vazgeçmeyeceğini aktardı.

Şibli, Gazze Şeridi'ne aralık ayından bu yana kara sınırından 2 bin 474 yardım tırı ile 53 uçağın ulaştığına işaret etti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletlere (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.