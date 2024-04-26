Ürdün, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırmaya devam ediyor

Güncel

AMMAN, 26 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri Perşembe günü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere diğer ülkelerle işbirliği içinde havadan altı parti insani yardım ulaştırma faaliyeti yürüttüğünü duyurdu.

Devlete ait Petra haber ajansına göre, Ürdün'e ait uçakların yanı sıra ABD'den iki, Almanya, Mısır ve İngiltere'den birer uçak da havadan yardım ulaştırma faaliyetine katıldı.

Çatışmaların başlamasından bu yana Ürdün'ün tek başına gerçekleştirdiği havadan yardım ulaştırma faaliyetlerinin sayısı 88'e ulaşırken, diğer ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirilen operasyon sayısı ise 214'e ulaştı.

Ürdün, Perşembe günü ayrıca Dünya Gıda Programı ortaklığıyla Gazze halkına yeni bir gıda konvoyu gönderdi.

Acil gıda yardımı taşıyan 115 tırlık konvoy, Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Kerem Ebu Salim sınır kapısına gönderildi. Petra'nın haberine göre yardımlar buradan Gazze'deki halka ulaştırılacak ve bölgede işbirliği yapılan dernek ve kuruluşlar aracılığıyla dağıtılacak.