Ürdün, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor

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AMMAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Cumartesi günü 83 yeni insani yardım kamyonunun Gazze Şeridi'ne geçtiğini ve insani krizle boğuşan savaş mağduru bölge için gıda kolileri, battaniyeler, giysiler ve sağlık malzemeleri taşıdığını duyurdu.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre yardım, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde gönderildi. Yardım Helping Hands Association, Human Appeal ve çeşitli halk kampanyaları tarafından desteklendi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, Ürdün'ün Gazze'deki insanlara yardım etme çabalarının önemli olduğunu ve çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan Ürdün'ün depolarına ulaşan destek ve hibelerin, pek çok ülkenin Ürdün'e duyduğu güven ile Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma kabiliyetini gösterdiğini söyledi.

Şibli bugüne kadar Gazze Şeridi'ne karayolu ile giriş yapan toplam kamyon sayısının 2.694'e ulaştığını ve Mısır'ın El Ariş Uluslararası Havaalanı üzerinden 53 yardım uçağı gönderildiğini belirtti.