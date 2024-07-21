Ürdün, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor

Ürdün, Gazze Şeridi'ndeki insani krizle mücadele eden savaş mağdurlarına yardım etmek için 83 yeni insani yardım kamyonunu gönderdi. Yardım, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde gönderildi. Ürdün Haşimi Yardım Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, Ürdün'ün Gazze'ye yardım etme çabalarının önemini vurgulayarak, Ürdün'ün depolarına ulaşan destek ve hibelerin, Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma kabiliyetini gösterdiğini söyledi.

21.07.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AMMAN, 21 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Cumartesi günü 83 yeni insani yardım kamyonunun Gazze Şeridi'ne geçtiğini ve insani krizle boğuşan savaş mağduru bölge için gıda kolileri, battaniyeler, giysiler ve sağlık malzemeleri taşıdığını duyurdu.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre yardım, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından Dünya Gıda Programı ile işbirliği içinde gönderildi. Yardım Helping Hands Association, Human Appeal ve çeşitli halk kampanyaları tarafından desteklendi.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu Genel Sekreteri Hüseyin Şibli, Ürdün'ün Gazze'deki insanlara yardım etme çabalarının önemli olduğunu ve çeşitli yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlardan Ürdün'ün depolarına ulaşan destek ve hibelerin, pek çok ülkenin Ürdün'e duyduğu güven ile Ürdün'ün Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma kabiliyetini gösterdiğini söyledi.

Şibli bugüne kadar Gazze Şeridi'ne karayolu ile giriş yapan toplam kamyon sayısının 2.694'e ulaştığını ve Mısır'ın El Ariş Uluslararası Havaalanı üzerinden 53 yardım uçağı gönderildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Gazze, Ürdün, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:48. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdün, Gazze'ye insani yardım göndermeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement