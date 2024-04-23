Ürdün, Gazze'ye insani yardım konvoyu gönderdi - Son Dakika
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Ürdün, Gazze'ye insani yardım konvoyu gönderdi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu ile işbirliği yaparak Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne bir insani yardım konvoyu gönderdi. Gıda ve diğer yardım malzemeleriyle yüklü olan konvoy, Ürdün'ün Gazze'deki nüfusun ıstırabını hafifletmeye yardımcı olma çabalarının bir parçası ve Filistinlilere destek ve dayanışma sunmanın bir yolu olarak değerlendiriliyor. Ürdün Silahlı Kuvvetleri, savaştan bitap düşen Gazze'ye insani ve tıbbi yardım göndermeyi sürdürme sözü verdi.

23.04.2024 09:50
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AMMAN, 23 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün Haşimi Hayır Kurumu ile işbirliği yaparak Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne bir insani yardım konvoyu gönderdi.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre gıda ve diğer yardım malzemeleriyle yüklü 51 tırlık konvoy, Ürdün'ün Gazze'deki nüfusun ıstırabını hafifletmeye yardımcı olma çabalarının bir parçası ve Filistinlilere destek ve dayanışma sunmanın bir yolu olma özelliğini taşıyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, savaştan bitap düşen Gazze'ye Mısır'daki El- Ariş Havalimanı üzerinden ve uçakla yardım bırakma işlemiyle havadan yahut yardım konvoylarıyla karadan insani ve tıbbi yardım göndermeyi sürdürme sözü verdi.

Kaynak: Xinhua

Gazze, Ürdün, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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