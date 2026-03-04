Ürdün Genelkurmay Başkanı'ndan Muharebe Hazırlığı Vurgusu

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti, bölgede yaşanan hızlı gelişmeler ve zorluklar karşısında "muharebe hazırlığının en büyük öncelik" olduğunu söyledi.

Ordunun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Huneyti, bir askeri birliği ziyaret etti.

Huneyti, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bölgenin karşı karşıya kaldığı hızla değişen zorluklar karşısında, muharebe hazırlığının en önemli öncelik olduğunu vurgulayarak, farklı tehditlerle etkin ve yetkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla nitelikli eğitim programlarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

Geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlere karşı kapasitenin artırılmasına katkı sağlayan eğitim faaliyetlerinin, personelin becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Huneyti, operasyonel görevlerin başarısının temel direkleri olan "disiplin ve profesyonelliğin en üst düzeyde tutulması ve ekip halinde çalışılması" gerektiğine işaret etti.

Öte yandan Huneyti, sanal bir operasyon ortamında insansız hava araçlarının operasyonel görevlerde kullanımı ve bunlara karşı mücadele yöntemlerinin sergilendiği saha tatbikatını da takip etti.