Ürdün, hava sahasını korumak için rutin uçuşlar yapıyor

28.02.2026 13:27
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Ürdün savaş uçakları hava devriyeleri gerçekleştiriyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırının ardından, Ürdün savaş uçaklarının ülke hava sahasının güvenliğini sağlamak amacıyla rutin uçuşlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen askeri bir yetkili, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, görevleri kapsamında rutin hava devriyeleri yapan Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklardan kaynaklandığını ifade etti.

Yetkili, bu uçuşların hava keşif ve denetim faaliyetleri çerçevesinde yapıldığını, amacın Ürdün hava sahasının güvenliğini sağlamak ve herhangi bir ihlal girişimi ya da yasa dışı faaliyetten arındırılmış olduğunu teyit etmek olduğunu dile getirdi.

Askeri yetkili, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, ülke hava sahasını koruma ve egemenliğini muhafaza etme yönündeki ulusal görevini etkin ve kararlı şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Öte yandan, Ürdün'ün birçok bölgesinde siren sesleri duyulurken, İçişleri Bakanlığına bağlı Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü vatandaşlara sirenler ve ülke topraklarına yabancı cisimlerin düşmesi durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin uyarılar yayımladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Ürdün, İran, Son Dakika

