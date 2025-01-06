Ürdün Heyeti Ankara'da Toplandı - Son Dakika
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Ürdün Heyeti Ankara'da Toplandı

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Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün heyeti ile savunma ve terörizmle mücadele konularında görüşüyor.

06.01.2025 11:52
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile 3 artı 3 formatında Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Ürdün heyeti ile Ankara'daki toplantı başladı. Dışişleri Bakanı Fidan evsahipliğinde, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral el-Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Husni, savunma, terörizmle mücadele ve savunma sanayii alanlarında işbirliği gündemiyle toplandı.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'deki işgalinin sona erdirilmesine yönelik, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması çabalarının gündeme gelmesi beklenirken, Suriye'deki gelişmeler de ele alınacak.

Görüşme hala sürüyor.

Kaynak: ANKA

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