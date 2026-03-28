Ürdün İran'dan 22 Füze Saldırısına Uğradı

28.03.2026 17:28
Ürdün, son bir haftada İran'ın düzenlediği 22 füze saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Ürdün ordusu ile Kamu Güvenliği Müdürlüğünün ortak yazılı açıklamasında, İran'ın saldırılarının dördüncü haftasındaki bilançoya dair bilgi verildi.

Son bir haftada ülkenin 22 füze ile hedef alındığı belirtilen açıklamada, bu füzelerden ikisinin ülkenin doğusuna düştüğü belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlamasından bu yana Ürdün'ün füze ve İHA'larla 262 hava saldırısına maruz kaldığı, bunlardan 242'sinin engellendiği duyuruldu.

4 haftada 24 kişi yaralandı

İmha edilen füze ve İHA parçalarıyla ilgili 64 ihbar alındığı aktarılan açıklamada, düşen cisimlerle ilgilenen ekiplerden bir kişinin yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların başlamasından bu yana 4 haftada ülke genelinde 25 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, savaşın başlamasından bu yana ülkede 25 araç, 55 ev ve dükkan ile 14 kamu malının hasar gördüğü aktarıldı.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

