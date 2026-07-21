Ürdün, İran'dan Atılan 5 İHA'yı Düşürdü

Ürdün ordusu, İran'dan atılan 5 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülke topraklarını hedef alan İran'dan atılan 5 İHA'nın müdahale ederek etkisiz hale getirdiği belirtildi.

İHA'ların düşürülmesi sırasında herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını, hava sahasını ve vatandaşların güvenliğini korumaya yönelik görevini kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.