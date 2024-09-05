Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

Ürdün, İsrail\'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katletmeye devam ederken Ürdün'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin Ürdün'e tehcir edilmesine yönelik her türlü girişimi savaş ilanı sayarız" dedi.

05.09.2024 21:17
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişimini "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini belirtti.

Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Amman'a gelen Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün'ün, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik baskınlarıyla ilgili dava açmak için gerekli hukuki dosyaları hazırladığını ifade eden Safedi, bu dosyaların sunulacağı makama ilişkin bilgi vermedi.

ULUSLARARASI TOPLUMA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Safedi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri Ürdün'e tehcir etmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş ilanı" olarak kabul edileceğini vurguladı. Uluslararası toplumu Batı Şeria ve tüm bölge bir savaş alanına dönmeden önce harekete geçmeye çağıran Safedi, bölgedeki durumun daha kötüye gitmemesi atılacak ilk adımın Filistin topraklarındaki saldırıların durdurulması olduğunu belirtti.

"NETANYAHU MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRATIYOR"

Ürdün Dışişleri Bakanı, Hamas ile İsrail arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tavır değiştirip yeni şartlar ortaya atarak müzakereleri sekteye uğrattığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • fatih uçar: öldürürseniz savaş ilanı saymayız . ama bizim ülkemize göç ettirirseniz. wahh müslümanım vahh. 133 2 Yanıtla
  • yücel bozdemir: Türkiye ye gönderin biz kırmızı haliyla karsilariz 44 24 Yanıtla
  • Hakan Erkmen: Bizim yapamadığımızı yapıyor helal olsun biz aldıkta ne oldu 35 21 Yanıtla
  • Hakan Uman: şimdiye kadar yaptıkları şavaş suçu sayılmıyor mu...... 42 3 Yanıtla
  • hüseyin güner: o zaman bize gönderin sorun yok biz alırız alıştık artık 24 13 Yanıtla

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