Ürdün, İsrail'in Gazze'deki insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısını kınadı

Güncel

Ürdün, İsrail'in Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısını "barbarca" şeklinde niteleyerek kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

Saldırıda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine ve yaralandığına işaret edilen açıklamada, "Gazze'de insani yardım almak için bekleyen vatandaşların İsrail işgal güçleri tarafından barbarca hedef alınmasını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırının uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun açık bir şekilde ihlali olduğu, "Ürdün'ün Gazze Şeridi'nde, sivilleri hedef almaya devam eden İsrail işgalini kesin bir şekilde reddettiği ve kınadığı" vurgulandı.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliamı durduracak uluslararası bir tavrın ortaya koyulamadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de Filistin halkına yönelik işlenmeye devam eden savaş suçlarını durdurmak için acil ateşkes kararı alamadığına dikkati çekildi.

Ürdün, uluslararası topluma, Filistinlilere uluslararası koruma sağlanması, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes uygulanması, Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımın yeterli ve sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması çağrısını yineledi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, 104 Filistinliyi öldürmüş, 760'ını da yaralamıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun 146 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.