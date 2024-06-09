Ürdün, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

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AMMAN, 9 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı hedef alan ve en az 210 Filistinlinin ölümüne, 400'den fazlasının da yaralanmasına yol açan İsrail saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan Cumartesi günü yapılan açıklamada saldırıların İsrail'in Filistinli sivilleri sistematik olarak hedef aldığını, uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuku ihlal etmekte ısrar ettiğini ve "savaş suçu" işlemeye devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Sufian Qudah, Ürdün'ün İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "kınadığını ve kesin bir dille reddettiğini" vurgulayarak, İsrail'in "savaş suçu" işlemeyi durdurması ve uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuka uymaya zorlanması için uluslararası toplumun derhal ve acil olarak harekete geçmesini istedi.