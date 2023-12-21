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Ürdün, İsrail'in Gazze saldırılarına yardım gönderdi - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze saldırılarına yardım gönderdi

Ürdün yardım kuruluşu, İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana 89 tır ve 28 uçak yardım gönderdiğini duyurdu. Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, Gazze'ye yapılan yardımların 28 tona ulaştığını ve Kral Abdullah'ın talimatıyla yardımların devam edeceğini belirtti.

Ürdün, İsrail\'in Gazze saldırılarına yardım gönderdi
21.12.2023 - 20:31,
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Ürdün yardım kuruluşu, İsrail'in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim'den bu yana 89 tır ve 28 uçak yardım gönderdiğini duyurdu.

Ürdün'de Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Şibli, söz konusu tarihten itibaren Gazze'deki kardeşlerine 89 tır ve 28 uçak insani ve tıbbi yardım gönderdiklerini ifade ederek, 22 uçağın özel olarak Haşimi Yardım Kuruluşu tarafından, 6'sının ise uluslararası yardım kuruluşları ortaklığında gönderildiğini ve bu yardımların 28 tona ulaştığını söyledi.

Gazze'deki hastanelere 6 kere paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırıldığını belirten Şibli, "Bu bizim kardeşlerimize karşı görevimiz. Kral Abdullah'ın talimatlarınca gerekli olan yardımı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), dün, 7 Ekim'den bu yana ilk kez Ürdün'den gönderilen yardım konvoyunun İsrail'e ait sınır kapısından Gazze Şeridi'ne doğrudan ulaştırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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