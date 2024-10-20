Ürdün, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

Ürdün, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını ve savaş suçlarını kınadı.

20.10.2024 20:16
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Ürdün, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze'de sivilleri öldürmeye, barınma merkezleri ile hastaneleri hedef almaya devam ederken Meşru Beyt Lahiya bölgesinde bir yerleşim alanını bombalamasının kınandığı belirtildi.

İsrail'in, uluslararası insancıl hukuk kurallarını, tüm insani değer ve ilkeleri sürekli ihlal etmesi ve uluslararası sistemin bu saldırıları durdurma ve Filistinlilerin acılarını sona erdirme konusundaki acziyetinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Sivillerin ve insani tesislerin korunması gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, İsrail'in, Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka yönelik mükerrer ihlallerini durdurmaya zorlanması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), benzeri görülmemiş bir insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlenen savaş suçlarının durdurulması ve faillerden hesap sorulması için ciddi adımlar atma çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun dün Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda 87 kişi ölmüş, 40'tan fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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