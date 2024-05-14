Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa\'ya baskın düzenlemesini kınadı

Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının uluslararası hukuka ve Kudüs'teki mukaddes alanlara ilişkin statükoya aykırı olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve diğer Müslüman-Hristiyan kutsal alanlarında hiçbir şekilde egemenlik sahibi olmadığını belirtti. Ayrıca Ürdün, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı uygulamalarına son verme çağrısı yaparak, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların idaresinin Ürdün'e ait olduğunu vurguladı.

14.05.2024 16:13
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Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avlusunda İsrail bayrağı açmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, bugün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya işgal devleti İsrail'in polisi korumasında baskın düzenleyip avlularında İsrail bayrağı açmasını ve Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerini engellemesini kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası hukuku ve Kudüs'teki mukaddes alanlara ilişkin statükoyu ihlal eden fanatik Yahudilerin bu girişiminin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanının tamamıyla Müslümanlara ait olduğuna dikkat çekilerek, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ve diğer Müslüman-Hristiyan kutsal alanlarında ya da Doğu Kudüs'te hiçbir şekilde egemenlik sahibi olmadığının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca bölgedeki "işgal güç" sıfatıyla İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm kışkırtıcı uygulamalarına ve ihlallerine son vermesi çağrısı yapılarak, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıfların idaresinin Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına ait olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, "Beyadenu for the Temple Mount" adlı aşırı sağcı örgüt mensubu fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskın sırasında Harem-i Şerif'in avlusunda İsrail bayrağı açtığı görülmüştü.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar ve gerçekleştirdiği provokasyonlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı - Son Dakika

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