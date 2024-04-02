Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze\'deki insani yardım çalışanlarının korunmasını vurguladı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'nde insani yardım kuruluşu çalışanlarının korunması ve görevlerini yapmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kral Abdullah, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) personeli 7 kişiyi öldürmesinin ardından X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği ve WCK'nin Gazze'deki yemek dağıtım çalışmalarına katılan, aralarında Batı uyrukluların da bulunduğu 7 personel için başsağlığı dileklerinde bulunan Kral Abdullah, yardım çalışanlarının fedakarlıklarını ve insanlığını takdir ettiğini belirtti.

Ürdün Kralı, Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının korunması ve hayati öneme sahip yardımları ulaştırmalarının sağlanması gerektiğini vurguladı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD- Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında, çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.