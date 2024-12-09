Ürdün Kralı ABD ile Suriye ve Gazze'yi Görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinde " Suriye'nin korunmasının ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmanın gerekliliğini" vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Biden'la telefonla görüştü.

Görüşmede iki lider, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kralı, "Suriye'nin ve vatandaşlarının güvenliğinin korunması, ülkede istikrarın sağlanması için hızla çalışmanın gerekliliğini" vurguladı.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere ilişkin ise Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve yardımların bölgeye ulaşmasını sağlamak için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması" çağrısında bulundu.

Kral Abdullah, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler aleyhinde gerçekleştirdiği şiddet eylemleri ile Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal değerlerini hedef alan ihlallerin tehlikesi konusunda uyardı.

Ürdün Kralı, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin başarılı olması için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.