Ürdün Kralı Abdullah, Paris'te Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü - Son Dakika
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Ürdün Kralı Abdullah, Paris'te Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Kral Abdullah görüşmede İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre görüşme, Lübnan ordusuna desteğin yollarının ele alınacağı "Akabe Toplantıları"nın Paris'te düzenlenecek yeni turu öncesinde gerçekleştirildi.

Kral Abdullah görüşmede, Ürdün'ün Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına yönelik desteğini sürdüreceğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah, Lübnan'a desteğin devam edeceğini belirtti.

Fransa'nın ev sahipliğinde 17 Eylül'de yapılacak "Akabe Toplantıları"nda, Lübnan ordusunun ülke genelindeki görevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu desteğin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: AA
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