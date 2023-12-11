Ürdün Kralı Gazze\'deki Ateşkes ve Sivil Korumasını Vurguladı

Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail askeri araçlarını ve ordu güçlerinin Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki mevzilerini hedef aldıklarını duyurdu.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan ayrı açıklamalarda, saldırıların, İsrail ordusu saflarında ölü ve yaralılara neden olduğu belirtildi.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları'ndan yapılan açıklamada, "İzzeddin el-Kassam Tugayları ile yapılan ortak operasyonda, Gazze'nin kuzeyindeki el-Faluca bölgesinde bir evin içinde konuşlanan İsrail kuvvetleriyle çatışmanın ardından çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü ve yaralandığı" kaydedildi.

Gazze'nin doğusundaki eş- Şucaiyye bölgesinde ise iki İsrail askerinin, yaşanan çatışmada öldürüldüğüne işaret edildi.

Kudüs Tugayları'ndan yapılan başka bir açıklamada ise Han Yunus'un kuzeydoğusundaki İsrail mevzilerinin havan mermileriyle bombalandığı aktarıldı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada da "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bir binayı kullanan İsrail özel kuvvetlerine mensup bir grup askerin hedef alındığı, askerler arasında ölü ve yaralıların olduğu" vurgulandı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan, dün öğlen saatlerinde yapılan açıklamalarda da Han Yunus kentinde konuşlanan İsrail askerlerinin ve iki tankın hedef alındığı ifade edilmişti.

İsrail ordusundan, Filistin direniş gruplarının yazılı açıklamalarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e, 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 18 bin 205 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 104'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere, 433 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara, 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada", 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.