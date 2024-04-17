AMMAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu söyledi.
Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Salı günü yaptığı açıklamaya göre Mafrak Valiliği'nden ileri gelenler ve temsilcilerle bir araya gelen Kral, Ürdün'ün herhangi bir taraf için savaş alanı olmayacağını vurgularken bölgesel gelişmelere de ışık tuttu.
Mülteci krizinin Mafrak Valiliği'ne olan etkilerine de değinen Kral, Ürdünlülerin zorlukları fırsata dönüştürme becerisine güvendiğini belirtti. Valilik, Suriyeli mültecilere yönelik dünyanın en büyük kampına ev sahipliği yapıyor.
Ürdün kabinesi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelmişken Ürdün hava sahasına giren İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) engellediğini duyurmuştu. Engellenen İHA'ların enkazı birçok bölgeye düşerken, herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.
İran, Suriye'deki diplomatik tesislerine yönelik saldırısına misilleme olarak Cumartesi gecesi geç saatlerde İsrail'e yönelik büyük bir saldırı başlatmış, yüzlerce İHA, İsrail'e ulaşmak için Irak, Suriye ve Ürdün semalarından geçmişti.
Son Dakika › Güncel › Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu vurguladı - Son Dakika
Hizbullah, İsrail güçlerine düzenlediği dron ve füze saldırısında 14'ü asker toplam 18 kişiyi yaraladı. İsrail ordusu, saldırı sonucunda 6 askerin durumunun ağır olduğunu ve yaralıların Nahariya'daki Galilee Tıp Merkezine sevk edildiğini açıkladı.
6-14 Nisan tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili süresince, 30 büyük ilde mobil göç araçlarıyla yapılan denetlemelerde, 40 bin 892 yabancı uyruklu şahıstan 2 bin 101'inin kaçak olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin valilikler, Göç İdaresi Başkanlığı, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde petrol arama ekibinde yer alan bir kişi, Kabala köyünde dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan kişi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yolunda 5 metreyi bulan karda yol açma çalışmaları devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Rahmo ve Yıldız üs bölgelerinin yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Olimpiyat meşalesi, Nazilerin 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'yla başlattığı bir geleneğe dayanmaktadır. Meşale, Yunanistan'dan ev sahibi ülkeye taşınarak oyunların sembolü haline gelmiştir. Meşale taşıma konsepti 1948 Londra Olimpiyatları'nda tekrarlanmış ve farklı taşıma yöntemleriyle ilgi çekmiştir. Kış ve Yaz Olimpiyatları'nda ise meşale, sıra dışı taşıma yöntemleriyle yolculuğuna devam etmiştir. Olimpiyat ateşi, yolculuk boyunca sık sık sönse de yedek ateş imdada yetişmektedir. Ev sahibi ülkenin olimpiyat stadyumuna giren ateş, farklı yöntemlerle yakılmaktadır.
Sizin düşünceleriniz neler ?