Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu vurguladı - Son Dakika
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Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu vurguladı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Mafrak Valiliği'nden gelenlerle bir araya gelerek Ürdün'ün savaş alanı olmayacağını ve bölgesel gelişmelere ışık tutacağını belirtti. Ayrıca, Ürdünlülerin mülteci krizini fırsata dönüştürme becerisine güvendiğini ifade etti. Ürdün kabinesi ise İsrail'e yönelmişken Ürdün hava sahasına giren İran'a ait insansız hava araçlarını engellediğini duyurdu.

17.04.2024 14:37
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AMMAN, 17 Nisan (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu söyledi.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Salı günü yaptığı açıklamaya göre Mafrak Valiliği'nden ileri gelenler ve temsilcilerle bir araya gelen Kral, Ürdün'ün herhangi bir taraf için savaş alanı olmayacağını vurgularken bölgesel gelişmelere de ışık tuttu.

Mülteci krizinin Mafrak Valiliği'ne olan etkilerine de değinen Kral, Ürdünlülerin zorlukları fırsata dönüştürme becerisine güvendiğini belirtti. Valilik, Suriyeli mültecilere yönelik dünyanın en büyük kampına ev sahipliği yapıyor.

Ürdün kabinesi Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkenin silahlı kuvvetlerinin İsrail'e yönelmişken Ürdün hava sahasına giren İran'a ait insansız hava araçlarını (İHA) engellediğini duyurmuştu. Engellenen İHA'ların enkazı birçok bölgeye düşerken, herhangi bir hasar ya da yaralanma bildirilmedi.

İran, Suriye'deki diplomatik tesislerine yönelik saldırısına misilleme olarak Cumartesi gecesi geç saatlerde İsrail'e yönelik büyük bir saldırı başlatmış, yüzlerce İHA, İsrail'e ulaşmak için Irak, Suriye ve Ürdün semalarından geçmişti.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Ürdün, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı II. Abdullah, Ürdün'ün güvenlik ve egemenliğinin her türlü mülahazanın üzerinde olduğunu vurguladı - Son Dakika

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