Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı

Kral 2. Abdullah, Gazze'de ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu, uluslararası eylem vurguladı.

18.09.2024 18:19
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması ve Gazze'ye yönelik yardımların artırılması çağrısını yineledi.

Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, 2. Abdullah, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Gazze'de savaşın durdurulması adına uluslararası eylem için görevlendirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu bakanlar heyetini kabul etti.

Heyet ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendiren Abdullah, Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması ve Gazze'ye insani yardımların artırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Ürdün Kralı, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü savaşın yansımalarına ilişkin uyarıda bulunarak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da devam ettirdiği saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarına karşı tehdit oluşturduğuna dikkati çekti.

Arap ve İslam ülkelerinin uluslararası toplumdaki konumlarının öne çıkarılmasında heyetin üstlendiği role vurgu yapan 2. Abdullah, Gazze'deki savaşı durdurmak için uluslararası eylem oluşturmak, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için siyasi bir sürecin önünü açmak için çalışmanın önemine değindi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısı Amman'da düzenlenmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunduğu temas grubu, 23 Kasım 2023'te Riyad'da düzenlenen olağanüstü ortak Arap ve İslam zirvesinin kararıyla oluşturulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı'ndan Gazze İçin Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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