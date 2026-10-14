Ürdün Kralı ve Avustralya Başbakanı Orta Doğu'da gerginliğin azaltılmasını istedi - Son Dakika
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Ürdün Kralı ve Avustralya Başbakanı Orta Doğu'da gerginliğin azaltılmasını istedi

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Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Canberra'da bir araya gelerek Orta Doğu'da gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı. İki lider Filistin'de iki devletli çözüme desteğini yinelerken Batı Şeria'nın ilhakını ve Yahudi yerleşim projesini kınadı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptıkları görüşmede, Orta Doğu'daki gelişmelerden duydukları endişeyi dile getirerek, bölgede gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Ürdün ve Avustralya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah ile Albanese, Avustralya'nın başkenti Canberra'da bir araya geldi.

Savunma, teknoloji ve iklim alanında işbirliğinin artırılmasının önemine işaret eden iki lider, dünya üzerindeki terörün her çeşidini kınadı.

Orta Doğu'daki gelişmelerin de gündeme geldiği görüşmede, Kral 2. Abdullah ve Albanese, bölgede gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Avustralya, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarını kınarken, konuya diplomatik bir çözüm getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin konusu

Görüşmede iki lider, Filistin'de "iki devletli çözüme" desteğini dile getirirken, Batı Şeria'nın ilhakını ve Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik eylemleri reddettiklerini bildirdi.

Batı Şeria'da İsrail'in işgali altındaki topraklardaki Yahudi yerleşim projesini de kınayan iki lider, bu durumun uluslararası hukukun ihlali olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Batı ŞeriaAvustralyaDiplomasiOrta DoğuPolitikaGüvenlikFilistinGüncelÜrdünDünyaSon Dakika

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