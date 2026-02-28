Ürdün, Krizlere Taraf Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ürdün, Krizlere Taraf Olmayacak

28.02.2026 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün, bölgedeki çatışmalara katılmayacağını ve egemenliğini koruma kararlılığını vurguladı.

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ülkesinin herhangi bir bölgesel tırmanışın tarafı olmayacağını belirterek, "Ürdün bölgede devam eden çatışmanın bir parçası değildir ve hiç kimsenin egemenliğini ihlal etmesine izin vermeyecektir." dedi.

Hükümeti Sözcüsü Mumeni, resmi televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'ye yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin herhangi bir bölgesel tırmanışın tarafı olmayacağını kaydeden Mumeni, "Ürdün bölgede devam eden çatışmanın bir parçası değildir ve hiç kimsenin egemenliğini ihlal etmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma ve güvenlik ile istikrarı sağlama görevini eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Mumeni, Ürdün'ün ortaya çıkabilecek farklı kriz ve zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaları ve söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulunan Mumeni, Ürdün'ün ulusal güvenliğini ve vatandaşlarının emniyetini korumak için gerekli tüm adımları attığını vurguladı.

Ürdün'ün tutumunun her türlü tırmanışın kontrol altına alınması gerektiği yönünde olduğunu belirten Mumeni, ülkesinin çatışmanın parçası olmak istemediğini, hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini ve egemenliğini hedef alan girişimlere karşı çıkarlarını güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Mumeni, krizin uzun süre devam etmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını dile getirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Krizlere Taraf Olmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:36
İran’daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85’e yükseldi
İran'daki kız ilkokuluna saldırıda can kaybı 85'e yükseldi
18:00
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı Doha ve Dubai’den patlama sesleri geliyor
Devrim Muhafızları yeni füze saldırı dalgası başlattı! Doha ve Dubai'den patlama sesleri geliyor
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:45:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Ürdün, Krizlere Taraf Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.