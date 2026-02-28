Ürdün, Krizlere Taraf Olmayacak

Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ülkesinin herhangi bir bölgesel tırmanışın tarafı olmayacağını belirterek, "Ürdün bölgede devam eden çatışmanın bir parçası değildir ve hiç kimsenin egemenliğini ihlal etmesine izin vermeyecektir." dedi.

Hükümeti Sözcüsü Mumeni, resmi televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'ye yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin herhangi bir bölgesel tırmanışın tarafı olmayacağını kaydeden Mumeni, "Ürdün bölgede devam eden çatışmanın bir parçası değildir ve hiç kimsenin egemenliğini ihlal etmesine izin vermeyecektir." diye konuştu.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke sınırlarını koruma ve güvenlik ile istikrarı sağlama görevini eksiksiz yerine getirdiğini ifade eden Mumeni, Ürdün'ün ortaya çıkabilecek farklı kriz ve zorluklarla başa çıkabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti.

Vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan bilgi almaları ve söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulunan Mumeni, Ürdün'ün ulusal güvenliğini ve vatandaşlarının emniyetini korumak için gerekli tüm adımları attığını vurguladı.

Ürdün'ün tutumunun her türlü tırmanışın kontrol altına alınması gerektiği yönünde olduğunu belirten Mumeni, ülkesinin çatışmanın parçası olmak istemediğini, hava sahasının ihlal edilmesine izin vermeyeceğini ve egemenliğini hedef alan girişimlere karşı çıkarlarını güçlü şekilde savunacağını ifade etti.

Mumeni, krizin uzun süre devam etmesinin hiçbir tarafın çıkarına olmayacağını dile getirdi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.