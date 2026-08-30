Ürdün, Lübnan'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Ürdün, Lübnan'a Destek Sözü Verdi

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Kral 2. Abdullah, ülkesinin Lübnan'a güvenlik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda Lübnan'a destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'i kabul etti.

Görüşme, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğü ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin dolmasıyla ilgili tartışmaların yaşandığı bir zamanda gerçekleşti.

Kral Abdullah, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti'nin de hazır bulunduğu görüşmede, ülkesinin, güvenliğini ve egemenliğini koruma konusunda Lübnan'a desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Fransa'nın talebiyle 28 Ağustos'ta düzenlenen kapalı oturumda, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması talebi görüşülmüş, üye devletlerin çoğu Lübnan'ın "görev süresinin uzatılması" talebine destek verirken ABD buna karşı çıkmıştı.

1978'den bu yana Lübnan'ın güneyinde "barışı korumak" için görev yapan UNIFIL'in görev süresi 31 Aralık 2026'da doluyor. Lübnan, gücün bölgedeki varlığının istikrar unsurlarından biri olduğunu belirterek görev süresinin devam etmesini istiyor.

Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün, Lübnan'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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