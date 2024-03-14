Ürdün Ordusu, Gazze Şeridi'ne 5 Yardım İndirme Operasyonu Gerçekleştirdi

Ürdün ordusu, Mısır, ABD ve Belçika'nın katılımıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan 5 yardım indirme operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, Ürdün silahlı kuvvetlerinin, bazı kardeş ve dost ülkeyle 5 ortak havadan indirme operasyonu gerçekleştirdiği kaydedildi.
Havadan indirme operasyonlarının, ramazan ayında Gazze Şeridi'ndeki ailelere yardım ve destek sağlamaya devam etmek amacıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, operasyona Ürdün Hava Kuvvetlerine ait iki C130 uçağı ile Mısır, ABD ve Belçika'ya ait birer uçağın katıldığı aktarıldı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Ürdün silahlı kuvvetlerinin gerçekleştirdiği havadan indirme operasyonu sayısının 44'e, kardeş ve dost ülkelerle iş birliğiyle gerçekleştirdiği operasyonların sayısının ise 59'a yükseldiği ifade edildi.
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